Zwemvijver in Deurne gaat niet open, ondanks groen licht van de Veiligheidsraad

Hoewel de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf om te zwemmen in vijvers en meren, mag dat nog niet in de zwemvijver van het Boekenbergpark in Deurne. “Voor ons is dat een zwembad zoals alle andere”, zegt schepen van sport Peter Wouters. “En over zwembaden is de Nationale Veiligheidsraad heel duidelijk. Die mogen niet open voor 1 juli.”