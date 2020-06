250 slimme camera's gaan deze zomer toeristen aan zee tellen: ingrijpen kan wanneer het te druk wordt

Het bedrijf Citymesh uit Brugge zal 250 slimme camera's plaatsen over de hele kustlijn. De camera's zijn voorzien van software die virtuele lijnen op de beelden trekt. Als mensen over die lijnen lopen, telt de software hen. Zo kunnen de gemeenten en politiezones de drukte aan zee goed in de gaten houden. Ook de NMBS zal toegang krijgen tot de gegevens.

"Het komt erop neer dat we de mensen een mooie zomer aan zee willen bieden", zegt Sabien Lahaye-Battheu van toerismebedrijf Westtoer. "We moeten daarom oog hebben voor de volksgezondheid. Daarom willen we dus in kaart brengen waar het op bepaalde plaatsen te druk zou zijn."