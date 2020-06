Allergisch voor medische Dettol én nieuwslezer: "Ik krijg een dikke tong en kan moeilijker praten"

VRT-radionieuwsstem Charlotte Crul getuigt dat ze allergisch is voor Dettol. "Ik heb een tijdje geen nieuws kunnen lezen, omdat ik een dikke tong en ademhalingsmoeilijkheden kreeg als er veel met Dettol werd gespoten."

Crul ontdekt de allergie omdat er op de VRT nu ook veel Dettol wordt gebruikt. Medewerkers moeten hun eigen werkplek en de gemeenschappelijke werkplekken - zoals radiostudio's - veelvuldig ontsmetten. Dat gebeurt met een redelijk sterke mengeling van water en Dettol. Niet het huis-tuin-en-keukenproduct van Dettol, maar wel het middel dat ook in ziekenhuizen wordt gebruikt.

De studio's en bureaus op de VRT zijn na zo'n sproeibeurt virusvrij. Maar Crul ondervindt dan moeilijkheden om vlot te spreken. "Ik ben naar mijn huisarts geweest en die bevestigt dat het wel degelijk kan dat ik allergisch ben voor Dettol. Hij heeft me een anti-allergiemiddel gegeven. Dat neem ik nu elke avond. Sindsdien gaat het beter."

Allergie voor Dettol komt vaker voor

Wetenschapsjournalist Koen Wauters schrikt er niet van dat zijn radiocollega klachten ondervindt, nadat ze Dettol had ingeademd. "Er zijn in de wetenschap wel degelijk gevallen beschreven van mensen die allergisch reageren op Dettol. Huidirritatie is de meest beschreven klacht. Dettol droogt namelijk uit."

Op de vraag aan welk element Crul precies allergisch is, moet hij het antwoord schuldig blijven. "Het is niet meteen duidelijk welke component van Dettol de allergische reactie veroorzaakt. Al is de kans groot dat chloor er voor iets tussen zit."

Dettol is namelijk een chloorproduct. De wetenschappelijke benaming van het middel is chloorxylenol. De stof werd uitgevonden in de jaren 20 door een dokter die een middel zocht om chirurgisch materiaal te ontsmetten. Dettol is niet dus de naam van de chemische verbinding, maar van het merk. Je kan het middel dus ook onder andere namen kopen. Het patent is al jaren vervallen.

Doodt bacteriën en virussen

Van Dettol is bewezen dat het middel bacteriën doodt en ook bepaalde virussen. Het gaat dan over virussen met een zogenoemde enveloppestructuur. HIV bijvoorbeeld of Sars.

Sars is een coronavirus. Daardoor kunnen we ervan uitgaan dat het middel heel waarschijnlijk ook tegen dit nieuwe coronavirus werkt.

Dettol is niet hetzelfde als Javel

De producten Dettol en Javel worden vaak in één adem genoemd. Nochtans zijn het twee verschillende stoffen. De wetenschappelijke benaming van Dettol is Chloorxylenol. Die van Javel is natriumhypochloriet.

Beide producten zijn wel gemaakt op basis van chloor. Maar Koen Wauters weet wel dat Dettol het minst agressieve van de twee is. "Javel is agressiever. Als je dat morst op je huid, zeker als het middel niet verdund is, krijg je een brandend gevoel. Bij Dettol is dat niet zo. Er zijn zelfs mensen die Dettol gebruiken voor een behandeling tegen eczeem. Al moet je daar niet zelf mee beginnen, maar eerst overleggen met je huisarts. Dettol is trouwens niet giftig voor mensen maar wel voor katten en vissen."

Javel is trouwens ook een merknaam. "Het is genoemd naar een plek in de buurt van Parijs, Javel. Dat is de plaats waar het middel is uitgevonden."

Overdrijf niet met Dettol

Wauters vindt dat je niet mag overdrijven met het gebruik van Dettol. "Het is veel belangrijker om afstand te houden. Het virus wordt doorgegeven via druppeltjes die je uitademt of als je praat. Vandaar dat die afstand zo belangrijk is."

Dettol kan helpen om je omgeving virusvrij te houden, maar onze expert benadrukt dat het vooral je eigen gedrag is dat de doorslag geeft. "Ik zie op het werk soms collega’s eerst flink hun bureau schoonmaken met Dettol. Maar direct daarna gaan ze samen koffie drinken en dan houden ze minder dan een meter afstand. Dat is niet oké."

Veel mensen gebruiken Dettol dezer dagen om hun huis te poetsen. Ook dat is volgens Wauters niet nodig. "Als je poetst met een klassiek poetsmiddel, was je het virus ook weg. Je doodt het misschien niet, maar als je goed schrobt dan was je het virus wel weg. En dan is het ook weg."