"Anderhalf": de olympische droom van skatester Orapan door de coronacrisis aan diggelen geslagen

Voor de 21-jarige Orapan uit Oostende moest 2020 een olympisch jaar worden. Orapan heeft de Thaise nationaliteit en was geselecteerd voor het Thaise olympische team. Yassine ontmoette haar vlak voor ze naar Thailand vertrok en hield al die tijd contact. Hij sprak haar kort nadat de Olympische Spelen werden afgelast. Corona slaat de olympische droom van Orapan aan diggelen. Maar ze blijft strijdbaar. Ondertussen is ze terug in Oostende waar ze nog meer gemotiveerd traint voor de Spelen van 2021.

