Andy, een man met een beperking, speelt voor de laatste keer muziek op straat: "Nu de quarantaine voorbij is, wilden we het houden op 50 dj-sets"

Andy heeft 80 procent invaliditeit. "Hij is in niets geïnteresseerd, behalve in muziek. Toen hij hoorde dat we allemaal thuis moesten blijven, vroeg hij aan mij of hij muziek mocht maken voor de buren. Terwijl de mensen in andere straten applaudisseerden, draaide Andy elke avond een dj-set om de zorgverleners en de buurtbewoners te steunen. Gisterenavond speelde hij voor de laatste keer", vertelde zijn mama Magda De Loose in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.

Op 3 juni besliste de Veiligheidsraad om heel wat versoepelingen in te voeren. De mensen mogen weer op restaurant en café gaan. En de bubbels werden uitgebreid naar 10 mensen per persoon. "Ik heb tegen Andy gezegd dat we het best op 50 dj-sets houden, nu de maatregels versoepeld zijn. Gisterenavond speelde hij zijn laatste dj-set. Hij gaat het zeker missen", vertelde Magda.