Vlaamse start B&B in Spanje: "Net geopend en we moesten alweer sluiten door corona"

Kirby Van Eeckhoudt en haar man Sven Bruyneel uit Gooik verhuisden in december 2019 naar Spanje. Ze lieten hun kinderen en hun hele leven in België achter hen en startten met hun bed and breakfast in het Spaanse dorpje Taberno, in het zuiden van Spanje. "Het was al een aantal jaar onze droom, maar we wilden eerst wachten met verhuizen tot onze kinderen achttien werden", vertelt Kirby in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Maar toen er een tumor in mijn voet werd ontdekt, besloten we niet langer te wachten."

"We hadden juist alles rond, onze verhuurlicentie om een B&B te mogen beheren, was net in orde. Onze eerste klanten waren 's middags vertrokken en 's avonds kregen we het nieuws te horen van de lockdown en dat we onze B&B moesten sluiten. Spanje was daar heel streng in en op overtredingen stonden hoge boetes."