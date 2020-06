Bewoners WZC 't Zand blij met nieuwe bezoekregels: "Eindelijk, dit hebben we veel te lang moeten missen"

Even verderop in het centrum klinkt een gulle lach uit de kamer van de de 90-jarige Jean Van Biesbrouck. Hij heeft zijn goede vriend François op visite en die heeft een hele voorraad aan snoepgoed en fruit meegenomen. "Frangipannes, koekjes,... zelfs 2,5 kilogram appelen. Dan kunt ge voort hé Jean!" Jean neemt al dat lekkers met plezier aan. "Hij is mijn oudste en beste maat. Ik ben heel blij dat hij terug op de kamer mag want ik heb hem erg hard gemist. Elkaar via de babbelbox eens zien, dat is toch niet hetzelfde."

Het lachen doet beide heren deugd. Zeker omdat Jean enkele weken terug nog besmet was met het coronavirus. "Ik ben daar even niet goed van geweest. Maar ik ben er goed doorgekomen", glimlacht Jean. "Gelukkig maar", treedt François hem bij. Toen we vernamen dat hij besmet was, maakten we ons op voor het ergste. Hij is niet meer van de jongsten en heeft ook nog eens astma. We zijn heel blij dat hij er nog is."

"En nu is het enkel nog wachten op een vaccin", zegt Jean. "Ik begin me erg hard te vervelen. Ik ga eens op mijn bed liggen of kijk wat televisie, maar dat blijf je niet volhouden. Ik hoop dat ik snel nog naar buiten mag. Ik zou graag nog eens de Schelde zien. Die is hier vlakbij, maar ik mag er nog niet naartoe. Het voelt op die manier toch alsof ik gevangen zit", is Jean plots somber. "Maar goed, ik mag niet klagen. Ik ben gelukkig nog gezond, en ze zorgen hier goed voor me."