Bezoekregeling woonzorgcentra: "Langer mocht het niet meer duren"

In tegenstelling tot veel wooncentra is woonzorgcentrum de De Stichel in Vilvoorde wel klaar om bezoekers te ontvangen. Tot nog toe was het één bezoeker per bewoner per week en ging de communicatie via babbelboxen. Die verdwijnen nu. De bewoners kunnen nu bezoek ontvangen na afspraak in de cafetaria van het woonzorgcentrum.

En met de versoepelde bezoekregeling is bewoonster Anna blij: “Ik zie dat heel veel mensen er hier van afzien. Ze zijn onrustig omdat er eerst niemand mocht komen, daarna mocht één persoon. Maar als je vier kinderen hebt wordt dat moeilijk, want wie mag er dan komen? Het mocht zeker niet langer meer duren, want er waren dagen bij dat ik heel weemoedig werd."