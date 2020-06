"Black lives matter", waar eindigt de moderne "beeldenstorm" na de dood van George Floyd?

Enkele uren later belandde tijdens een andere betoging in de Engelse havenstad Bristol het standbeeld van Edward Colston in de rivier. Colston werd eind de 17e eeuw rijk door zijn aandeel in de lucratieve handel waarbij zwarte slaven uit West-Afrika over de Atlantische Oceaan naar Engelse kolonies in de Caraïben of Noord-Amerika werden vervoerd om er te werken op katoen-, tabaks- of suikerplantages. Colston kreeg dat beeld in Bristol omdat hij met dat fortuin liefdadigheid in eigen land financierde.