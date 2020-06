Brand in studentenhuis in Brugge na het verwijderen van onkruid

De brandweer werd even over 15 uur vanmiddag opgeroepen voor een brand in het studentenhuis "Kotville" in Sint-Michiels. De houten gevel stond in lichterlaaie. De brand ontstond na het verwijderen van onkruid, zegt Jeroen Bonte van de brandweer Brugge: "Het is niet de eerste keer dat we gealarmeerd worden voor branden die ontstaan door het gebruik van een onkruidbrander. Het vuur is ontstaan achter de gevel en heeft zich snel verspreid via de isolatie en het hout. "

De brandweer is nu de volledige gevel aan het strippen om te voorkomen dat de brand verder zou uitbreiden. In het gebouw zelf zijn er 2 koten onbewoonbaar door rookschade. De studenten kunnen terecht in een andere kamer in het gebouw.