Broer van George Floyd in het VS-parlement: "Ik vraag u om ons lijden te stoppen"

De Democratische parlementsleden bereiden een grote politiehervorming voor die een einde zou moeten maken aan geweldpleging door agenten van burgers en vooral van minderheden, of dat toch ten minste zou moeten beperken.

Het risico bestaat wel dat die poging verzandt in een partijpolitiek opbod met de Republikeinen die de meerderheid hebben in de Senaat en met de Republikeinse president Donald Trump. Die laatste heeft weinig of geen begrip voor de demonstraties en dreigt om die de kop in te drukken. De kwestie zal ongetwijfeld ook een belangrijk strijdpunt worden in de aanloop naar de verkiezingen in november, niet enkel voor een president, maar ook voor het volledige Huis van Afgevaardigden en voor een derde van de Senaat.