Sophie De Wit (N-VA): "Een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk blijft een slecht idee ondanks gunstig advies"

De meningenoorlog rond de nieuwe verbrandingsoven brengt ook binnen de N-VA spanningen aan de oppervlakte. Sophie De Wit (N-VA) is als burgemeester van Aartselaar een felle tegenstander. De Wilrijkse districtburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) is voorzitter van de intercommunale ISVAG en een groot pleitbezorger van de uitbreiding op de bestaande site. "Wij hebben dit dossier in Aartselaar altijd puur inhoudelijk bekeken ongeacht wie het beleid voert", zegt De Wit. "Zelfs toen ik in de oppositie zat als gemeenteraadslid in 2001 ging mijn allereerste tussenkomst over de ISVAG-oven. Het standpunt van Aartselaar is bovendien gedragen over de partijgrenzen heen. De belangen van Wilrijk zijn nu eenmaal anders dan die van Aartselaar. Ik denk ook dat zoiets lokaal moet kunnen. Voor mij is dit geen partijpolitiek spel maar een inhoudelijke zaak. Wij zullen ons dossier verdedigen en ik verwacht dat de bevoegde minister deze zomer een gedegen beslissing neemt."

Die Vlaamse minister van Omgeving heet Zuhal Demir, ook lid van N-VA. Haar salomonsoordeel over een nieuwe afvalverbrandingsoven kan gevolgen hebben voor de lokale N-VA-afdelingen en voor de Antwerpse coalitie. Critici fluisteren dat er gewacht zal worden met een beslissing over de oven tot er duidelijkheid is over de federale formatie.