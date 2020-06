De lont in het kruitvat: de polarisatie van Amerika

George Floyd veranderde Amerika in 8 minuten en 48 seconden. De video over zijn dood bracht een opstand teweeg. In heel Amerika brak protest los. Tegen de praktijken van politie, tegen het jarenlang ingebakken racisme. Wat een moment van éénheid kon worden, werd nog maar eens een Amerikaanse splijtzwam. In heel Amerika werden avondklokken ingezet, alsof de burgeroorlog op til was.

De polarisatie, al jaren in opmars, barstte uit. Het leek een oorlog tussen diegenen die zeiden dat het oorlog was, en diegenen die zeiden dat het geen oorlog was. Republikeinen en Democraten stonden weer lijnrecht tegenover mekaar. Het was andermaal een triest schouwspel.

Wie geloof je nog? Dat is de vraag over alles in de VS. De partijdigheid neemt elk jaar toe, het is een pijnlijke scheuring in het land. Het is een diepe verdeeldheid over wat de waarheid is, over welke bronnen van informatie te vertrouwen zijn, en welke niet. De pandemie heeft geen bruggen gebouwd tussen Democraten en Republikeinen. Integendeel, er zijn nog een keer vele bruggen opgeblazen. Waar vindt die extreme polarisatie zijn oorsprong?