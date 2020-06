"Wurger van Linkeroever" en "eerste seriemoordenaar van Vlaanderen" Michel Bellen (74) is overleden

In mei 1982 wordt beslist om Bellen voorwaardelijk vrij te laten, hij is dan 36. Bellen wordt ondergebracht in een studentenverblijf in Leuven en gaat er aan de slag als schilder. Daar ziet hij op een avond een verpleegster van 28 binnenwandelen.

Wanneer ze de lift neemt, achtervolgt Michel haar en duwt haar haar appartement binnen. Hij verkracht haar niet, maar vermoordt haar wel. Bellen belandt opnieuw achter de tralies en in 1984 wordt hij geïnterneerd. Tot vandaag was de man opgesloten. Vannacht is hij overleden, hij was 74.