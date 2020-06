Grote manifestatie in Brussel bekritiseerd in Vlaams Parlement, “Maar boodschap betogers moeten we serieus nemen”

Van links tot rechts kwam de opmerking dat met zoveel mensen samenkomen in deze coronatijden geen goed idee was en dat de rellen achteraf onaanvaardbaar zijn. "Welke lessen trekt de Vlaamse regering hieruit?", vroeg Chris Janssens aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). N-VA-parlementslid Karl Vanlouwe noemde de betoging "wraakroepend tegenover de zorgverleners en de burgers die elke dag opofferingen hebben gedaan om de maatregelen na te leven. Deze manifestatie heeft de strijd tegen corona niet geholpen evenmin de strijd tegen racisme, integendeel".

Minister-president Jambon was niet aanwezig in het parlement om te antwoorden, minister Dalle wel. "Ik betreur uiteraard wat er afgelopen zondag in de straten van Brussel is gebeurd", klonk het. "De regels zijn glashelder: massa-evenementen kunnen niet. En geweldplegingen en plunderingen moeten we streng veroordelen. Maar dat is niet de kern van de zaak", vindt minister Dalle. "De duizenden aanwezigen in het centrum van Brussel getuigen van een sterk engagement in de strijd tegen racisme. Hun boodschap is zeker legitiem en die moet ook gehoord worden. Zelfs meer dan dat."

Ook bij de meeste andere partijen is er begrip voor de boodschap van de manifestatie en van de beweging "Black lives matter". Vlaams Belang daarentegen vindt de "vergoelijking van het morele doel totaal ongepast", dixit parlementslid Chris Janssens.