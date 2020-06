Deel geen Facebookberichten door die waardebonnen voor winkels beloven: het gaat om oplichting

De winkelketens die in de valse berichten voorkomen, laten weten dat ze geen acties met waardebonnen op poten hebben gezet. Colruyt reageert bij monde van woordvoerder Silja Decock: “We kunnen bevestigen dat het geen initiatief is van Colruyt Group. Het is ook totaal niet onze stijl om zulke acties te houden. Hierbij geldt altijd de algemene regel naar de klanten toe: wanneer het te mooi is om waar te zijn, dan is het wellicht niet waar.”