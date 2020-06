Directie Decathlon breekt staking in distributiecentrum Willebroek

Aan de nieuwe staking bij het distributiecentrum van Decathlon in Willebroek is gisteren abrupt een einde gekomen. De directie stapte naar de kortgedingrechter om de staking te breken en haalde er de politie en de deurwaarder bij. "Dat is een heel ander signaal dan een mail die we kregen", zegt Diana Minten van de socialistische vakbond BBTK. "Daarin zei de directeur dat hij openstond voor feedback en communicatie."

Maar een echt gesprek met de werknemers en de vakbonden is er volgens Minten niet geweest. "Behalve dat hij werknemers individueel aanspoorde en hen vroeg wat hun grieven waren, is er geen vooruitgang geboekt en is deze stap dus eerder een achteruitgang."