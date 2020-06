BEKIJK: Spectaculaire beelden van redding drie jonge slechtvalken uit zandsilo

De brandweermannen van brandweerzone Kempen konden de vogels bevrijden. "Na de reddingsactie hebben we ze gevoederd zodat ze wat konden aansterken. Daarna konden ze zelfstandig vliegen en we hebben de jongen zelfs gespot met hun ouders. Eind goed, al goed dus", vertelt Delaet.

Sibelco heeft ook in Lommel broedkasten hangen. "De broedkasten in Lommel hadden de vorige jaren al succes. Op dit moment zijn daar twee jonge slechtvalken. We hebben ook broedkasten voor kerkuilen. Het is altijd leuk te weten dat er roofvogels in de streek vertoeven", zegt Delaet.