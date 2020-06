Verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater opgeheven in Vlaams-Brabant

Toch vraagt de gouverneur om spaarzaam te blijven omgaan met drinkwater: “De zeer vroege droogte dit jaar en de problemen van eind mei hebben ons meer dan ooit doen inzien hoe kostbaar water is en hoe belangrijk het is er spaarzaam mee om te gaan. Alleen zo kunnen we samen vermijden dat het bevoorradingssysteem opnieuw in de problemen komt. Gazons sproeien blijft het toonbeeld van een compleet nutteloos watergebruik” vervolgt de De Witte.