Fraudeonderzoek naar luchtvaartmaatschappijen die vluchten annuleren: "Wil niet méér betalen om dag later te vertrekken"

Honderden klachten zijn er van reizigers die vertellen dat ze een vlucht geboekt hebben die een paar dagen later geannuleerd wordt. De luchtvaartmaatschappijen geven de coronacrisis als reden om de reis te schrappen. De reizigers krijgen geen terugbetaling, maar een voucher voor een vlucht op een later tijdstip, die dan heel wat duurder blijkt.

In “Het Journaal” getuigden enkele gedupeerde reizigers. Eddy Decoene: “Gisteren kregen we een mail van TuiFly om te melden dat de vlucht geannuleerd is, en dit omdat er nog veel landen zijn die de grenzen nog gesloten houden of inreisbeperkingen hebben. Die reden klopt helemaal niet.”

Bart Verbrugghe zag zich voor een meerprijs geplaatst: “Ze zeiden, je kan één dag later vertrekken, maar er was een opleg van 300-350 euro. Ik zei, ik betaal niet om een dag later te vertrekken, omdat jullie zelf de reis annuleren.”

Chris en Mieke Verbinnen-De Neve kregen te horen dat het onmogelijk was om hun voucher versneld om te wisselen: “Neen, mevrouw, je kan opnieuw boeken en opnieuw betalen, en achteraf dan misschien de voucher een keer daarvoor gebruiken.”