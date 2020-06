Frituur in Geluveld plaatst 12 festivalchalets op parking om met je "bubbel" frietjes te eten

"Voor de coronacrisis konden er 16 mensen binnenzitten en hadden we op ons terras en in onze tuin nog eens plaats voor ongeveer 100 klanten", zegt uitbaatster Marie Claeys. "Nu hebben we nog 10 extra buitenbanken bijgekocht en hebben we 12 chalets op onze parking geïnstalleerd. Zo kunnen we de mensen op een veilige, overdekte manier ontvangen. Binnen was dat gewoon niet mogelijk, omdat we echt te weinig plaats hebben."

"De chalets mogen hier 4 maanden blijven staan. Ik ben op het idee gekomen door een vriendin. Zij had die chalets eens gehuurd om mensen in te laten dineren. Ik heb haar toen gebeld met de vraag van waar die chalets kwamen. Ik ben toen bij All Events in Zedelgem terechtgekomen en na 3 dagen stonden de chalets hier al op de parking.

"We hebben de festivalsfeer een beetje naar Geluveld gehaald. Iedere chalet heeft ook een naam gekregen van een groep die normaal gezien op Werchter ging optreden. Zo kunnen we ook op een heel duidelijke manier communiceren naar onze klanten. Hier eten? Dat kan in de chalet van Pearl Jam."