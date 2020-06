Bagageafhandelaar Swissport maakt geen doorstart, alle 1.500 personeelsleden worden ontslagen

De curatoren hebben samengezeten met de vakbonden. Die hebben hen duidelijk gemaakt dat ze een verderzetting van de activiteiten van Swissport niet zien zitten. "Er is niet meteen zicht op een overnemer en er zijn onvoldoende middelen aanwezig in het bedrijf om een continuïteit te verzekeren", zegt Hans Elsen van ACV Puls. "We zijn hier heel ontgoocheld over. Dit komt hard aan bij het personeel. "