Genks budget voor afgelaste evenementen gaat nu naar relanceplan

De grote Genkse evenementen als Genk on Stage, de O-parade op 1 mei en Genk loopt, zijn afgelast vanwege de coronacrisis. Voor al die evenementen was uiteraard een heel budget uitgetrokken, dat nu niet besteed hoeft te worden. Wat gebeurt er met dat geld ?

In de eerste plaats waren er wel nog kosten om die evenementen te annuleren. Maar daarnaast blijft natuurlijk nog een heel bedrag over. Een eerste gedeelte is gebruikt om de eerste onmiddellijke kosten in de coronacrisis te betalen. Het ging dan bijvoorbeeld om de aankoop van mondmaskers of medische ondersteuning. Er is ook geld gegaan naar horeca en toerisme en de ondersteuning van handelaars.

Wat er nu nog overblijft aan budgetten, gaat naar het relanceplan, om de economie en het sociaal-maatschappelijk leven weer op gang te krijgen. "Het gaat dan om publieksgerichte activiteiten in heel wat sectoren, zoals cultuur, sport, jeugd, evenementen en senioren", zegt burgemeester Wim Dries.