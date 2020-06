Gentse Korenlei versierd met street art van kunstenaar Xuas

Het kunstwerk kwam er door de coronacrisis, vertelt beweging.net, de organisatie die gevestigd zit in het gebouw. “We zagen tijdens de lockdown de stad als het ware leeglopen. De Korenlei en Graslei, waar het normaal over de koppen lopen is tijdens zonnige dagen, gaven een verlaten indruk. Maar ook nu, met de versoepeling van de regels, zien we dat de sfeer niet helemaal dezelfde meer is. Met dit werk proberen we opnieuw wat meer kleur en leven te brengen op de Korenlei”, aldus Robbie Van Vooren, stafmedewerker bij beweging.net Midden-Vlaanderen.