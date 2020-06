Gestolen werk van Banksy ter ere van Bataclan-slachtoffers weer terecht

In juni 2018, bijna drie jaar na de dodelijke aanslagen in de Bataclan in Parijs, beschilderde de Britse straatkunstenaar Banksy een nooduitgang in de concertzaal met een afbeelding van een treurend meisje, als ode aan de slachtoffers. Maar begin 2019 werd de metalen deur in haar geheel ontvreemd; de dieven gebruikten daarvoor een slijpschijf.