Gezinnen willen poetshulp die hun taal spreekt en hebben liever geen hulp met een Marokkaanse naam

"De laatste jaren wordt er fors ingezet op taalonderwijs in de hoofdstad", zegt professor sociologie Stef Adriaenssens van de KU Leuven. "Op middellange termijn boek je daar resultaten mee en leren mensen zich uit te drukken in de taal die de klant wenst. Maar er is een hardnekkiger probleem van discriminatie dat veel moeilijker op te lossen is."



De onderzoekers gaven fictieve namen aan huishoudhulpen. Zo waren er Nederlandse en Frans klinkende namen, Poolse namen omdat veel poetshulpen Pools zijn en ook Marokkaanse en Arabische namen. De personen met uitgesproken Arabisch of Noord-Afrikaans klinkende namen werden opvallend vaak geweerd door gezinnen. "Dat is niet alleen in ons onderzoek zo", zegt professor Adriaenssens, "we zien dit fenomeen ook in andere landen." Negatieve beeldvorming, vooroordelen en een afwijzende houding ten opzichte van minderheidsgroepen zijn een verklaring hiervoor.