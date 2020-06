Opnieuw granaat ontploft onder auto in Deurne

De granaat zou onder een wagen hebben gelegen. De precieze omvang van de schade wordt nog in kaart gebracht. Het parket en de federale politie zijn een onderzoek gestart, dat onder meer zal moeten uitwijzen of er net als bij soortgelijke incidenten in het verleden een link is met het drugsmilieu. Wie het mogelijke doelwit was, is nog niet duidelijk.