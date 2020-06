Groen-voorzitter Almaci: "Superkern staat voor sociaal examen"

Vrijdag komt die superkern opnieuw samen over een pakket maatregelen in de strijd tegen corona. Vorige week lag de nadruk op maatregelen om de economie en de koopkracht te ondersteunen, nu moet er vooral aandacht gaan naar sociale, zegt Almaci.

“We vragen al weken om een sociaal noodfonds om verder te gaan in de ondersteuning van mensen die kwetsbaar zijn. We stellen vrijdag onder meer voor om energie-armoede aan te pakken via een sociaal tarief. Het gaat over 136 miljoen euro aan sociale maatregelen, op een totaal van 3 miljard, het is hoog tijd dat we op sociaal vlak grote stappen vooruit zetten.”

Almaci blijft ook na de kritiek achter de beslissing staan om elke inwoner een gratis tienrittenkaart voor de NMBS te geven. “We blijven ook ijveren voor meer en beter openbaar vervoer. Het is een en-en-verhaal.”