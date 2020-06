Haar in de boter tussen Maasmechelse  meerderheidspartijen CD&V en Open VLD door Patro-dossier

Al 20 jaar zijn er in Maasmechelen plannen voor een nieuw complex voor de jeugd van voetbalclub Patro Eisden. Nu zijn die plannen concreet geworden. Maar Patro heeft aan dat jeugdcomplex ook plannen voor een soccerhal toegevoegd. En daar knelt het schoentje.

Er is namelijk wel een algemene consensus over de 1 miljoen die naar het nieuwe jeugdcomplex gaat. Maar niet over de bouw van een soccerhal voor 800.000 euro. Vooral omdat volgens het huidige dossier de gemeente borg staat voor die soccerhal. Daar is meerderheidspartij Open VLD niet voor te vinden. En dus stemde de partij gisteren tegen het voorstel. Een wisselmeerderheid van CD&V, SP.a en Puur Maasmechelen keurden het hele dossier wél goed.

Voorlopig zijn er door dit meningsverschil nog geen grote gevolgen voor de coalitie. Schepen Romain Hamers (Open VLD): "We hebben daarover geen akkoord gekregen, maar dat wil niet zeggen dat we de hele zaak gaan opblazen. We moeten in het belang van de Maasmechelaar denken. Maar zo'n situaties moeten zich niet opnieuw gaan voordoen."