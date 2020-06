Winkelketen Colruyt zet 6 miljoen afneembare handvatten in, zodat ontsmetten van karren niet meer hoeft

Colruyt ging in zee met een speelgoedfabrikant uit Wuustwezel om de herbruikbare handvatten, Clipeez genaamd, te produceren. Klanten kunnen de handvatten klikken op hun winkelkar en hoeven dus de kar niet langer rechtstreeks aan te raken. Na het winkelbezoek kunnen de handvaten gewoon terug mee naar huis genomen worden.

"Zo kunnen de medewerkers die vandaag de winkelkarren ontsmetten, terug meewerken in de winkels", luidt het bij Colruyt. De handvatten kunnen thuis in de afwasmachine, of met water en vloeibare zeep gereinigd worden. De verdeling van de 6 miljoen sets gebeurt regio per regio. Tot eind juli zijn de zogenoemde Clipeez gratis. Vanaf het najaar verkoopt Colruyt de handvatten.