HBO Max schrapt filmklassieker "Gone with the wind" wegens racisme

"Gone with the wind" is een product van zijn tijd, zegt een woordvoerder van HBO aan The Hollywood Reporter. "De racistische afbeelding was toen fout en is dat nu ook." Wanneer de film opnieuw wordt aangeboden zal dat met "uitleg" zijn, met een "discussie over de historische context en een afwijzing van deze manier van afbeelden". "Gone with the wind" zal wel in zijn originele vorm worden aangeboden, "omdat het anders lijkt alsof deze vooroordelen nooit hebben bestaan."