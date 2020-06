Reuzenrad in Brussel draait weer: "Met je bubbel in één cabine, veiliger kan niet"

Het reuzenrad, dat officieel The View heet, mag weer ronddraaien. Het ging midden maart dicht toen de coronacrisis uitbrak. Jan Muller doet de kassa en is blij met de heropening: "Als het rad stil staat kost het veel geld, en dan zijn we daar niet zo blij mee. We hebben drie maanden stilgelegen, tel maar uit."

Dankzij de stad Brussel is er een soort van compensatie gekomen zegt Muller: "Normaal zouden wij hier tot 15 mei gestaan hebben maar in overleg met de stad mogen we nu langer blijven staan. En daar zijn we heel dankbaar voor." (Lees verder onder de foto)