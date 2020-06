Opnieuw gidsbeurten in Ieper

Gids Jeroen Pollet, op de foto nog in pre coronatijden, bijt zaterdag in Ieper de spits af. Het wordt een wandeling van twee uur, mét mensen van Beselare. Hij heeft er veel zin in: "Ik was aangenaam verrast, want het is uiteindelijk al van begin maart dat ik nog gegidst heb. Ik ga opnieuw een beetje moeten studeren", lacht hij. "Het is een klein groepje van zes personen het zal een beetje aangepast zijn natuurlijk met handgel. Ik ben ook de enige die de deuren mag opendoen en sluiten en telkens handen ontsmetten. Ik moet ook zo'n scherm dragen voor mijn gezicht, het wordt een aparte ervaring, maar zo'n scherm is beter om te gidsen dan een mondmasker. Ik kijk er alleszins heel hard naar uit."