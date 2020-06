Inditex, eigenaar van modeketen Zara, wil wereldwijd 1.200 winkels sluiten

Het zou nu de bedoeling zijn om kleinere verlieslatende of weinig rendabele winkels zowel in Europa als in Azië te sluiten. Het vooral gaan om de andere merken dan Zara, namelijk winkels van Bershka, Pull & Bear en Massimo Duti. Het topmerk Zara zelf zou veelal ontzien worden. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen per land gaan zijn, maar de heisa rond de brexit zou vooral ook voelbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Het goede nieuws dan: Inditex maakt zich sterk dat de inkrimping van de winkels geen grote impact zou hebben op het personeelsbestand. Dat zou "grotendeels stabiel blijven", aldus Inditex. De Spaanse kledinggroep wil zich vooral herschikken naar verkoop online en de meeste personeelsleden zouden andere taken toegewezen krijgen. De groep van oprichter Amancio Ortega zou meer dan een miljard euro gaan investeren in de onlineverkoop. De omzet via het internet zou tijdens de voorbije maanden fors gestegen zijn en Inditex wil die onlineverkopen niet aan concurrenten laten.