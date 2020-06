Inez herstelt moeizaam van COVID-19: "Ik had zoveel koorts dat ze me met ijszakken moesten bedekken"

Als patiënten met COVID-19 (de ziekte veroorzaakt door het coronavirus) het ziekenhuis mogen verlaten, kan het nog maanden duren voor ze volledig hersteld zijn. In het UZ Brussel worden 700 coronapatiënten nauwgezet opgevolgd. Artsen zien niet alleen afwijkingen op de longen, maar stellen ook problemen vast met het hart, vooral bij mensen die zwaar ziek waren. Inez lag begin april enkele dagen in het ziekenhuis. Ze is verpleegkundige in een woonzorgcentrum en en raakte daar wellicht besmet. Het herstel gaat traag.