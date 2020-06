Regisseur Spike Lee: "George Floyd is niet voor niets gestorven, er is nu een revolutie aan de gang"

Racisme is niet alleen een probleem in de Verenigde Staten. "Jullie geschiedenis in Afrika? Komaan...", aldus Spike Lee. Hij is naar eigen zeggen bekend met de discussie over de standbeelden van figuren als Leopold II. "Het is goed dat George Floyd niet voor niets gestorven is. Er is een revolutie aan de gang in Amerika en ik hoop dat andere landen en andere wereldburgers zullen zien wat er gebeurt in de VS en ook de problemen zullen aanpakken in hun land."

Bekijk meer in dit videofragment: