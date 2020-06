James Corden bedankt fans van boyband BTS met nooit uitgezonden "Carpool karaoke"-filmpje

"Het is duidelijk dat de enige troepen die we de straat moeten uitsturen, die van BTS zijn. We willen de fans dan ook bedanken voor hun fenomenaal werk van de afgelopen dagen", aldus Corden, die daarna een clip toonde van de Zuid-Koreaanse groep in zijn 'taxi'. Om verveling tegen te gaan tussen optredens, durft BTS zich blijkbaak wel eens aan een "Baby shark" wagen. Al eindigde hun versie vrij chaotisch, waarbij de inspiratie duidelijk bij LMFAO’s hitsingle "Shots" gehaald werd. "Wat een geweldige remix van "Baby shark"!", concludeerde Corden alvast.

Het filmpje, waarvan de opnames begin dit jaar plaatsvonden, werd intussen al bijna 2 miljoen keer bekeken op YouTube (de karaokeversie begint op 1:17):