Jan Peumans, van parlementsvoorzitter tot fietsactivist

Jan Peumans, in een vorig leven nog voorzitter van het Vlaams parlement, is tegenwoordig een functionele fietser geworden. Zowat alle verplaatsingen - naar de bakker, het station,... - doet hij met de elektrische fiets. Op negen maanden fietste hij zo 3300 kilometer bijeen. Maar vorige week liep het mis. In de Maastrichterstraat, in het centrum van Tongeren kwam hij zwaar ten val. Een gladde boordsteen was de boosdoener. De gewezen parlementsvoorzitter ging onderuit en kwam op zijn hoofd terecht. De fietshelm kon de slag wat temperen maar Peumans belandde toch drie dagen in het ziekenhuis met een hoofdwonde.