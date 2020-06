Janssen Pharmaceutica start volgende maand met tests kandidaat-coronavaccin op mensen

"In totaal verwachten we een duizendtal mensen te recruteren voor de tests. Daarbij willen we nagaan of het vaccin veilig is, maar vooral of het de juiste immuunrespons opwekt die in lijn ligt met de verwachtingen."



"Het blijft een ontwikkelingsprogramma, daarom kan je het nooit met zekerheid over succes hebben. Maar op basis van ons succes met dieren waar de respons in lijn met de verwachtingen ligt, verwachten we in de eerste helft van volgend jaar een werkzaam vaccin te hebben."

Ook wat de veiligheid van het vaccin betreft was Van Hoof optimistisch. Het platform waarop het vaccin ontwikkeld is, is al gebruikt bij 67.000 mensen en dus verwacht hij wat dat betreft geen verrassingen, zo zei hij.