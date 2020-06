Eindelijk thuis na 75 dagen ziekenhuis! "Papa is door het oog van de naald gekropen"

Sinds vorige week woensdag is Jos weer thuis en stelt hij het beter. "Het zal wel nog een hele lange rit worden", gaat Elien verder. "Maar we zijn heel dankbaar dat we zijn waar we nu zijn. Papa is nu thuis, maar hij slaapt nog zo'n 20 uur per dag. Alles is nog heel vermoeiend voor hem, maar met de tijd zal dat natuurlijk wel beteren, of dat hopen we toch."