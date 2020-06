Kan je je reis eigenlijk annuleren als je niet wílt vertrekken door de coronacrisis? "Een moeilijke kwestie"

Elke boekt een kampeerplaats deze zomer in Italië, maar ziet die reis niet meer zitten. Ze wilt haar reis graag omboeken naar volgende zomer, maar dat kan niet. Ze kan haar reis uitstellen tot eind december. Als ze haar reis annuleert, verliest ze meer dan 500 euro en haar dossierkosten.



Ilse zou deze zomer naar Gran Canaria reizen met het vliegtuig. Maar ook zij vindt dat geen goed idee. Stel dat ze daar vast zouden te komen zitten? Ze kan annuleren tot 14 dagen voor haar vertrek, maar dan lopen de kosten op tot 80% van het totale bedrag.



Lieve zou samen met haar dochter, die in Amerika woont, op reis gaan. Maar haar dochter mag de VS niet verlaten en kan dus niet mee op vakantie. Ze kan het vakantiehuisje in Italië niet annuleren en ook haar annulatieverzekering komt niet tussen. Lieve zal meer dan 2.000 euro betalen voor een reis die ze niet gaat maken.

Geduld en dialoog

Maar kán je omboeken als je zelf beslist om niet op vakantie te vertrekken? Dat hangt van reisorganisatie tot organisatie af. Bij TUI heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je reis om te boeken naar een later tijdstip, tot maart 2021 ten laatste. Je kan gebruik maken van die omboekregeling tot één week voor vertrek. Ook touroperator Sunweb biedt die mogelijkheid aan. Bij hen kan je zelfs tot volgende zomer omboeken.

Elk bedrijf heeft zijn eigen voorwaarden en manier van werken. Maar het is héél erg druk bij touroperators en luchtvaartmaatschappijen. Betaal geen nieuw voorschot of het laatste deel van je reis voor je hen te pakken gekregen hebt. Maar overstelp hen ook niet met tientallen mails of telefoontjes, dat maakt het voor hen alleen maar moeilijker. Probeer zo veel mogelijk te overleggen. Al zal je daar wel wat geduld voor moeten hebben.

"Leeftijd is geen geldige reden om kosteloos te annuleren"

Heel wat 65-plussers nemen het advies van de virologen ter harte en willen hun reis graag uitstellen. Maar dat ziet de reissector anders. Koen Van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus zegt dat leeftijd geen geldige reden is om zomaar af te zien van je reis.



"Als de vakantie zonder problemen door kan gaan, is er geen reden om kosteloos te annuleren. Stel dat er zich toch een gezondheidsrisico voordoet, dan kunnen zij met hun arts of specialist contact opnemen en bekijken of hun reisverzekering ingeroepen kan worden. Wij raden aan om altijd contact op te nemen met je reisorganisatie. Voor 95% van de vragen kan een oplossing gevonden worden."

"Het is niet omdat je 65+ bent, dat je een risicopatiënt bent"

"Niet wíllen vertrekken door de coronacrisis is geen courante reden om een terugbetaling te krijgen via je annulatieverzekering", zegt Wauthier Robyns van Assuaralia, de koepel van verzekeraars. "Stel dat je risicopatiënt bent, dan kan dat wél een reden zijn om over te gaan tot annulering. Dan moet jouw dokter het eens zijn dat het geen goed idee is voor jou om die reis te ondernemen. We gaan ervan uit dat die reis geboekt werd toen er nog geen vuiltje aan de lucht was en je die reis met een gerust hart kon boeken."

Ook leeftijd is geen geldige reden. "Het is niet omdat je 65+ bent, dat je een risicopatiënt bent. Je behoort misschien wel tot een leeftijdsgroep met een hoger risico. Maar dat betekent niet dat je ziek bent. Als je een jaartje ouder bent, maar een goede gezondheid hebt, dan is de vrees om in het buitenland besmet te geraken geen geldige reden om je reis te annuleren."