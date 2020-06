Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Terlinden voortaan eigendom van Pepingen

De Ter Lindenkapel - ook wel gekend als de De Eerste Kapel van de Heren van Ter Rijst - staat in het midden van een driesprong, waar de wegen naar Heikruis, Herne en Bierk samenkomen. De naam Terlinden verwijst naar de linden die rond de kapel staan. Wanneer de kapel gebouwd werd, is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen zou dat in de elfde eeuw geweest zijn, andere bronnen spreken van 1626, toen de heer van het nabijgelegen kasteel een privékapel gebouwd zou hebben. In de kapel, die sinds 2004 een beschermd monument is, hangen verschillende rouwborden uit de negentiende eeuw, versierd met de wapenschilden van de overleden kasteelbewoners. In 1871 werd de kapel definitief hersteld na een zware storm.