Kolonialisme in de klas: "Apartheid van Belgisch-Congo wordt nauwelijks belicht in het onderwijs"

Koning Leopold II en het koloniale verleden in Congo staat weer volop in de aandacht. In de les geschiedenis leren middelbare scholieren over dit stuk Belgische geschiedenis, maar er is een groot verschil tussen het perspectief van vroeger en nu in de klas. Op welke manier zijn de schoolboeken veranderd? En wat moet er in de vernieuwde onderwijseindtermen hierover staan? "Terzake" sprak met een jonge en oudere geschiedenisleerkracht. Bekijk de reportage hierboven.