Kolonisatie verplicht in eindtermen secundair onderwijs

In de huidige eindtermen staat voor elke graad in het secundair onderwijs alleen welke historische periode de leerkracht geschiedenis moet behandelen. Leerkrachten kunnen daardoor zelf kiezen of ze lesgeven over Congo of de dekolonisatie. In de nieuwe zullen er voor het eerst historische sleutelbegrippen opgenomen worden zoals imperialisme, (neo)kolonisatie en dekolonisatie. Dat wordt bevestigd op het kabinet van Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA). De voltallige Vlaamse regering en het parlement moeten wel nog instemmen met de nieuwe eindtermen.



Nieuw is ook dat die vragen om meerdere perspectieven te bekijken, zegt professor geschiedenis Karel Van Nieuwenhuyse (KULeuven). “ De geschiedenis van Congo wordt nu voortdurend door een blanke bril bekeken, alsof de plaatselijke bevolking alleen maar een passieve rol had. Dat heeft niets te maken met zelfhaat maar leidt tot een beter en genuanceerd historisch begrip. Als je wil nadenken over een probleem, moet je dat vanuit verschillende hoeken bekijken, dat is niet anders voor het verleden.”