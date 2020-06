Koning Filip heeft vanochtend een bezoek gebracht aan een aantal handelaars in Waver, in Waals-Brabant. Hij sprak met café- en restaurantuitbaters over de recente heropening van hun zaak. De koning ging ook naar de plaatselijke markt. Daar vroeg hij de marktkramers hoe ze met de coronacrisis omgingen en hoe de zaken er nu voor staan.