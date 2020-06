KVS Brussel klaar voor heropening: "We kregen 50.000 euro van ons publiek"

De opvoeringen zullen wel minder lang duren, vertelt De Cock."We hebben creaties gemaakt die korter zijn en die meerdere keren per dag kunnen gespeeld worden. We gaan de eerste keer opnieuw de zalen in met de voorstelling "The light that never goes out". Daarbij mogen vijf toeschouwers tegelijk binnen, ze gaan op de scène zitten bij een lamp die altijd brandt. Een artiest komt op en doet een performance, en dat gebeurt 24 uur aan een stuk. Dan heb je na 24 uur meer dan een volle zaal bereikt."