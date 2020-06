Limburgse bedrijven bouwen nieuwe containerhaven op vroegere Ford-terreinen

Group Machiels is samen met Aperam ook eigenaar van Haven Genk, die aan de overzijde van het kanaal ligt. Die zal zich in de toekomst toeleggen op bulkmaterialen, roestvrij staal en spooractviteiten en alle containertaken overdragen aan Port of Limburg. Volgens de directies van Machiels en H.Essers wordt heel het gebied nu volledig ontsloten via het water, de weg en het spoor en zal dat een belangrijke impuls geven aan de Vlaamse logistieke sector.