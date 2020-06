Limburgse primeur: Genkenaren testen twee weken lang de allernieuwste fietsen gratis uit

“Dankzij dit project kan je uitzoeken welke fiets goed bij je past”, legt bevoegd schepen Michaël Dhoore (CD&V) uit. “Zou die e-fiets nu echt de moeite waard zijn? Is kinderen vervoeren in een bakfiets werkelijk zo snel en praktisch? Of lijkt die vouwfiets je wel wat? Dit is dé kans!” Met meer dan 400 kilometer aan fietspaden leent de stad zich dan ook perfect om het te redden zonder auto. “We willen nog meer Genkenaren verleiden om te kiezen voor de fiets”, zegt Dhoore. “Ons fietsrapport was goed, maar kan nog altijd beter! We hopen dat mensen niet enkel voor recreatieve maar ook voor functionele verplaatsingen op hun tweewieler springen. Dat hebben we ook als target opgenomen in ons meerjarenplan.

Inwoners van Bokrijk krijgen de primeur voorgeschoteld. “Eind mei kregen we een briefje in de bus waarin het project ons werd voorgesteld”, vertelt buurtbewoonster Gwen. “Geïnteresseerden mochten zich inschrijven om twee weken lang gratis een fiets uit te testen. We waren meteen erg enthousiast. Eigenlijk verbaast het mij dat we zo snel werden uitgekozen. Eens de rest van Genk hiervan hoort, zal iedereen deze unieke kans willen grijpen.” De voorkeur van Gwen ging alvast naar de e-bike. “Omdat ik met een elektrische fiets nog meer sportieve uitstapjes hoop te maken”, zegt ze.

Na deze eerste testperiode in Bokrijk, volgt nog een tweede testfase in juli. “We bekijken momenteel nog of we ook nog een extra testperiode kunnen inlassen”, vervolgt schepen Dhoore. “Test Bisiklet houdt een volgende keer halt is Winterslag, in de maand september.”