Mondmaskerverkoop Think Pink levert al 500.000 euro op voor kankeronderzoek: "Zonder dat geld bestonden we niet meer"

In totaal werken er zo'n 11 betaalde werknemers voor Think Pink. De organisatie is zelfbedruipend en vraagt bewust geen subsidies aan de overheid. Het geld dat de organisatie inzamelt via giften en acties, wordt vooral gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker te financieren. "We lanceren ook bewustmakingscampagnes om vrouwen te overtuigen om zich te laten screenen op borstkanker. Slechts één op drie vrouwen doet dat al, dus er is nog steeds werk aan de winkel."

Doorgaans worden er elk jaar vanaf eind maart, begin april evenementen georganiseerd om geld in het laatje te brengen. Door de coronacrisis vallen die inkomsten nu weg voor Think Pink. "We zijn dit jaar alle andere inkomsten kwijt. Er worden geen evenementen of acties georganiseerd en ook spontane giften of sponsoringen krijgen we momenteel amper. In een normaal jaar zamelen we gemiddeld zo'n 1,5 miljoen euro in. Dat valt nu allemaal weg, dus de verkoop van mondmaskers is echt onze redding geweest. Zonder die inkomsten was het waarschijnlijk afgelopen met Think Pink België", besluit Vansevenant.

