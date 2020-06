Familieleden van coronaslachtoffers in Italië dienen klacht in: "Toen mijn vader overleed, vergaten ze ons te bellen"

Maar ook daarna was de lijdensweg van de familie nog niet afgelopen. "Ik kreeg zijn persoonlijke bezittingen mee in een vuilniszak, samen met zijn bloederige en besmette kleren." Wat er met zijn lichaam was gebeurd, ontdekte de familie pas weken later, toen ze de rekening kreeg van de crematie. Die had 200 kilometer verderop plaatsgevonden, omdat erg een plaats meer was op de lokale begraafplaatsen.